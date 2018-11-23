Suç Makinesi Son İşinde Güpegündüz Böyle Yakalandı

23 Kasım 2018 Cuma 10:24



23 Kasım 2018 Cuma 10:24

Suç makinesi son işinde güpegündüz böyle yakalandıYakalanan şüpheliden pişkin cevap: "Yattığım yer ağabey"İSTANBUL - Esenyurt'ta güpegündüz kapalı nalbura hırsızlık için girdiği ileri sürülen suç makinesi şüpheli Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri ve Mobil Park Timlerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin neden buraya girdiniz sorusuna ise, "Yattığım yer ağabey" diyerek cevap vermesi şaşırttı. Olay dün öğlen saatlerinde Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşandı. Vatandaşların bir süredir kapalı olan nalbur dükkanına şüpheli bir kişinin girdiğini ihbar etmesi üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen Devriye Ekipler Büro Amirliği ve Mobil Park Timleri ekipleri geniş alana kurulu nalbur dükkanını abluka altına aldı. Nefes kesen çalışma sonrasında şüpheli kişinin tellerin arasından girip dükkanın camını kırdığı ve içeride olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahısı kıskıvrak yakalayan ekipler gözaltına aldı. Şüphelinin geçmişine dönük hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kaydı olduğu öğrenildi."Yattığım yer ağabey"Elleri kelepçeli bir şekilde polis arabasına götürülen şüphelinin İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularına verdiği yanıt ise şaşırttı. Şüpheliye sorulan neden içeriye girdiniz sorusuna, "Yattığım yer ağabey, dışarıda kalıyorum, kaçmadım ki" dedi.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.