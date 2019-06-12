12.06.2019 08:58
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80 ayrı suça karışan suç makinesi yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 80 ayrı suça karıştığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana polisi, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Türkiye genelinde 80 ayrı suçtan aranan H.Ö. isimli şahsın yakalanması için harekete geçti.

İstihbari çalışmalarla şahsın Ceyhan'da saklandığı bilgisine ulaşan polis, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahsın üzerinde iki adet sahte kimlik çıktı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2008-2019 çoğu dolandırıcılık olmak üzere 80 ayrı suça karıştığı da belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

80 ayrı suça karışan suç makinesi yakalandı
Kaynak: İHA
Zafer Aktaş, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR (4)
DÜRBÜNLÜ: Beslemeyin.
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ADAM: Bana 50 tane suç say deseler sayamam şu an. Adam 80 ayrı suç işlemiş ya. Bu adam olmamış işte, topluma ülkeye zararlı. Ödül gibi yıllarca besleyecek devlet. AB uyum yasaları insanlar içindir, böyle yaratıklar için değil
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AZAD: Herkes gülmüş adalet sistemimiz suçluların 80 sabıka kaydıyla sokakta gezmesine engel olamıyor. Allah''ın kanunu dışında kanunlarla adalet beklenmez 100 yıldır gözümüzle görüyoruz hala uyanamadık.
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ÖSKAN: Bu adam mağdurmu ki yüzü kamufle ediliyor. Böyle insanları ifşa edeceksin ki toplum içerisinde başka insanlarında canını yakmasın.
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