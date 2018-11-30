Suç Örgütü Operasyonu

Çanakkale
'de esnaf ve vatandaşa baskı ve tehdit uygulayarak, işyerlerine sahip olmaya çalıştıklarını belirlenen suç örgütü üyesi 7 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşa baskı ve tehdit uygulayarak iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları, vatandaşlardan ise zorla para aldıkları, vermemeleri durumunda ölüm ile tehdit ettikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerini teknik takibe aldı.
Yapılan teknik takip sonrasında söz konusu şüphelilerin İdris Çaylak liderliğindeki, Erol Bingöl
, Erhan Bingöl, Tarık Gök, Naif Coşkun, Murat Aksöz ve Ahmet Askar'dan oluştuğu tespit edildi.
Şüphelilerin il merkezindeki çeşitli iş yerlerine giderek, işletme sahiplerini tehdit ettiği, iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları, bazı vatandaşlara faiz karşılığında para vererek zor durumda bıraktıkları, şahıslara karşı korku salarak, tehdit ile borçlarının karşılığını yüksek miktarda geri istedikleri, bazı vatandaşların araçlarını baskı ve tehdit yoluyla ellerinden aldıkları belirlendi.
Geçtiğimiz gün şüpheliler Ahmet Askar ve Erhan Bingöl, bir esnaftan seri numaraları alınmış parayı zorla aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müşteki ifadeleri sonrasında aynı grup içerisinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüpheliler İdris Çaylak liderliğindeki, Erol Bingöl, Tarık Gök, Naif Coşkun ve Murat Aksöz de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi.