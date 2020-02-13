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Suç örgütü operasyonunda 1'i avukat 9 gözaltı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ve Gaziantep'te usulsüz evrakla açtıkları yediemin otoparkında, 70 araç ve 4 motosikletin üzerinde değişiklik yapıp, hurda amaçlı satışa çıkaran suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:29Suç örgütü operasyonunda 1'i avukat 9 gözaltı

SİİRT'in ilçesinde ve 'te usulsüz evrakla açtıkları yediemin otoparkında, 70 araç ve 4 motosikletin üzerinde değişiklik yapıp, hurda amaçlı satışa çıkaran suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü tarafından usulsüz evrakla yediemin otoparklarının açıldığını tespit etti. Kurtalan ilçesinde ile Gaziantep'teki usulsüz kurulan yediemin otoparklarında 70 araç ve 4 motosikletin üzerinde değişiklik yapıp, hurda amaçlı satışa çıkaran suç örgütünün yakalanmasına yönelik Siirt merkezli İstanbul, Hatay ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınırken, 35 araca ise el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Gaziantep, Kurtalan, Güncel

Kaynak: DHA

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