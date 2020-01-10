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Suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı

Malatya'da geçtiğimiz gün suç örgütüne yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:08Suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı
'da geçtiğimiz gün suç örgütüne yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Malatya ve 'de 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt kurarak nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edilirken yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 196 adet tabanca mermisi, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çelik yelek, 1 adet kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine sevk edilen şüpheliler savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, şüphelilerden 11'i ise tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturma kapsamında 6 şüphelinin ise operasyon öncesinden halen cezaevinde bulunduğu belirtildi. - MALATYA

Osmaniye, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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