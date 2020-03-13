Suç örgütüne darbe: 5 tutuklama
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin silahlı suç örgütü kuran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
13.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:17
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin silahlı suç örgütü kuran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişi hakim karşısına çıktı. 4 kişi serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı. Kalan 5 kişinin ise sorgusu sürüyor.
Silahlı suç örgütü kurarak bir çok suç işleyenlere yönelik Düzce İl Jandarma Alay komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramada 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi fişeği ele geçirildi. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı gibi konularda yasa dışı işlerle uğraşan şahıslardan 9'u jandarmada ki sorgularının ardından hakim karşısına çıktı. Adliye'de hakim karşısında sorgulamalarının ardından 9 kişiden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise serbest kaldı. Kalan 5 kişinin jandarmada ki sorgusunun devam ettiği işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilirken, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran 14 kişinin dışında örgütle bağlantısı olan şahıslara yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DÜZCE
Silahlı suç örgütü kurarak bir çok suç işleyenlere yönelik Düzce İl Jandarma Alay komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramada 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi fişeği ele geçirildi. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı gibi konularda yasa dışı işlerle uğraşan şahıslardan 9'u jandarmada ki sorgularının ardından hakim karşısına çıktı. Adliye'de hakim karşısında sorgulamalarının ardından 9 kişiden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise serbest kaldı. Kalan 5 kişinin jandarmada ki sorgusunun devam ettiği işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilirken, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran 14 kişinin dışında örgütle bağlantısı olan şahıslara yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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