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Suç örgütüne yönelik operasyon: 10 gözaltı

Balıkesir'de suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:24
'de suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçeleri ile 'nın Karacabey ilçesinde 12 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
Şüphelilerin adreslerinde, 1 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 267 senet, 43 çek fotokopisi, 400 yapraklı 2 yazılı senet defteri, 14 sözleşme, 8 banka dekontu ele geçirildi. İncelemelerde senetlerin değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğu belirlendi.
Suç örgütüne yönelik operasyon: 10 gözaltı

Balıkesir, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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