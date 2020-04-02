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Suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı

Kayseri'de silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

02.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:52
Kayseri 'de silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama" gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik kent merkezindeki farklı adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.Ç, M.A, A.B, Ö.T, A.Ö, T.G, Ö.H. ve H.Y. gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde, uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, mermi, çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.
Örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis, operasyon sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel kıyafet ile maske ve eldiven kullandı.
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Suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel

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Suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı
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