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Suç örgütüne yönelik operasyonda serbest bırakılan şüphelilerden 5'i itiraz üzerine tutuklandı

Balıkesir'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılan 12 zanlıdan 5'i, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından tutuklandı.

08.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:38 Suç örgütüne yönelik operasyonda serbest bırakılan şüphelilerden 5'i itiraz üzerine tutuklandı
'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılan 12 zanlıdan 5'i, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından tutuklandı.
Edremit Cumhuriyet Savcılığı, dün 12 zanlı hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Bunun üzerine şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, adam kaçırma, zorla senet imzalatma, baskı kurarak iş yeri ele geçirme, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla 12 kişiyi takibe almıştı. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alınmıştı.
Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 683 bin lira tutarında 69 senet, 85 bin lira, ruhsatsız iki tabanca, 68 fişek, iki pompalı tüfek, 8 bıçak, tefecilikte kullanıldığı düşünülen 7 ajanda, kurusıkı tabanca, çok sayıda araç satış sözleşmesi ile 300 boş senet ele geçirilmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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