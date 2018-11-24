Suça Karışan Silahlar "Mimlidir" İlanıyla İnternette Satışa Sunuluyor

Ruhsatsız silahla işlenen cinayetlerin artması üzerine harekete geçen Organize ve Siber Suçlar polisleri, internet üzerinden silah satan şebekeye yönelik İstanbul'daki 60 ayrı adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan 48 kişi arasındaki 7 şüphelinin çete üyesi olduğu belirlendi.

YAZIŞMALARI DEŞİFRE EDİLDİ

Silah satan çete üyelerinin yazışmaları deşifre edildi. Konuşmalardaki "Kirala, kullan, getir dönemi" gibi ifadeler dikkat çekti. Akşam'da yer alan habere göre; geçmişte suça karıştığı iddia edilen bazı silahların "Bu silah mimlidir. Sıkıntılı. Ama silahtır" ifadesiyle satışa sunulduğu da belirlendi.

38 SİLAHA İNCELEME

Operasyonlarda 8'i kuru sıkı, 7'si av tüfeği olmak üzere 38 ruhsatsız silah, 1 çelik yelek ve 1.023 mermi ele geçirilmişti.

'TANK BİLE BULURUZ'

Silah çetesinin silah ilanlarında "Sıfır kuru sıkı silah dahil ne ararsan var. Silahın kralı bizde. Müşteri isterse tank bile buluruz" ifadeleri de yer aldı. Ele geçirilen vebalistik incelemeleri süren silahların geçmişte herhangi bir suç olayında kullanılıp kullanılmadıkları inceleniyor.