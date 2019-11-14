Haberler » Güncel » Suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılacak - Haber

Suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılacak

Karabük İl Emniyet Müdürülüğü tarafından suça karışan, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için çalışma başlatıldı.

14.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:04Suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılacak
İl Emniyet Müdürülüğü tarafından suça karışan, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un girişimleriyle, geleceğin teminatı gençlerden ve çocuklardan bir şekilde suça karışan, suça sürüklenen çocukların toplumda bulunması gereken yerlere yeniden kazandırılması için neler yapılabilir noktasında fikir ve değerlendirme yapmak üzere Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda; Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Müftülüğü, Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Geçlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Karabük Kızılay Başkanlığı, Karabük Yeşilay Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilgili kurumların konuyla ilgili görevlileriyle, suça sürüklenen çocukların topluma yeniden kazandırılması ile ilgili yapılması gerekenler ve konu hakkında devam eden çalışmaların ileriye taşınması ve daha etkili bir şekilde uygulanması adına neler yapılabilir noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. - KARABÜK

Mehmet Patlak, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:56 Erdoğan, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı
20:55 Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
20:55 (BAKAN SOYLU: 4 MEVSİM 12 AY OPERASYON HALİNDEYİZ
20:50 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kayseri'de yaşanan olaya ilişkin açıklama
20:55 Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:59 Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
19:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:56:32