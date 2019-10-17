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Suça sürüklenen çocuklara Değişim İçin Aktif Oyunlar Projesi

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün de paydaşları arasında yer aldığı suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması amacıyla başlatılan "Değişim İçin Aktif Oyunlar Projesi"nin (ActiveGames4 Change) ikinci toplantısı İzmir'de yapıldı.

17.10.2019 16:02Suça sürüklenen çocuklara Değişim İçin Aktif Oyunlar Projesi
İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün de paydaşları arasında yer aldığı suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması amacıyla başlatılan "Değişim İçin Aktif Oyunlar Projesi"nin (ActiveGames4 Change) ikinci toplantısı İzmir'de yapıldı.
Anemon Fuar Otel'de düzenlenen toplantıya İngiltere, Portekiz, İtalya, Romanya, Macaristan, İspanya'dan temsilciler katıldı.
İngiltere'nin Gloucestershire üniversitesinden Dr. Adeela Ahmed Shafi, 31 Aralık 2018'de başlayan ve toplam süresi 36 ay olan projenin amacının, ceza infaz sistemindeki suça sürüklenen çocuk ve gençlerin topluma kazandırılması olduğunu belirtti.
Shafi, çocuk ve gençlerin fiziksel ve gelişimine yönelik teknolojik oyunlar geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Toplantının yarın sona ereceği bildirildi.

İspanya, İzmir, Teknoloji

Kaynak: AA

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