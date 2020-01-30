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Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Suçlu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Suçlu konusu, Suçlu özeti ve Suçlu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Suçlu filminin detayları…

30.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:31Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Suçlu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Suçlu filmini izleyecek olanların merak ettiği Suçlu konusu nedir, Suçlu oyuncuları kimler ve Suçlu özeti gibi konuları inceliyoruz.

SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds), gizemli bir şekilde öldürülür. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar.

SUÇLU OYUNCULARI VE KADROSU

Suçlu Filmi Yönetmen: Ariel Vromen

Suçlu Filmi Oyuncular: Ryan Reynolds, Alice Eve, Gal Gadot, Gary Oldman, Kevin Costner

Suçlu Filmi Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Suçlu Filmi Yapım Yılı: 2016 (113 dk)

Suçlu Filmi Vizyon Tarihi: 15 Nisan 2016 Cuma

Suçlu Filmi Senaryo: Douglas Cook, David Weisberg

Suçlu Filmi Yapımcı Firma: BenderSpink, Campbell Grobman Films

Suçlu Filmi Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Suçlu Filmi Orijinal Dil: İngilizce

Suçlu Filmi Orijinal Adı: Criminal


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