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Suçlular jandarma ekiplerinden kaçamıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 ay içerisinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişi yakalandı.

11.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:32Suçlular jandarma ekiplerinden kaçamıyor
İl Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 ay içerisinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda son 1 ay içerisinde haklarında hırsızlık, uyuşturucu, silahlı tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme, cinsel istismar ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 24 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerinin, halkın can ve mal güvenliğini korumak için gece, gündüz demeden görev başında oldukları ise vurgulandı.

Konularla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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