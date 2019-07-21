Suçluların Çin'e iade yasa tasarısı: Hong Kong'da protestolar boğucu sıcağa rağmen sürüyor

Çin'in güneydoğusunda bulunan Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı son birkaç haftadır protesto ediliyor. Çin'in hukuk sistemine güvenmeyen ve bu tasarı yasalaşırsa muhaliflerin hedef alınacağını belirten protestocular sayıları milyonları bulan katılımlarla gösteriler düzenledi. Boğucu sıcağa rağmen gösteriler pazar günü de devam etti. 31 derece sıcakta binlerce kişi yasa tasarısının tamamen gündemden çıkmasını talep etti.Hong Kong'un 1997 yılında "tek devlet ikili idare" sistemi ile Çin'in yönetimine geçmesinden bu yana görülen en büyük sokak protestoları sonrası özerk bölgenin lideri Carrie Lam yasa tasarısını askıya alsa da Hong Kongluların öfkesi dinmedi.