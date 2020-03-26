Sucu Kamil filmi konusu nedir? Sucu Kamil oyuncuları ve Sucu Kamil özeti!

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SUCU KAMİL FİLMİNİN ÖZETİ

Kamil (Bülent Çolak), annesiyle yaşar ve mahallenin sucusunda çalışır. Mahalleli onu "Sucu Kamil" adıyla tanır. Kuaförde çalışan güzeller güzeli Merve'ye (Algı Eke) aşıktır ancak Merve bir türlü ona yüz vermez. Kamil, annesi Sevgi'nin (Ayşen Gruda) ısrarıyla cesaretini toplayıp Merve'yi pahalı bir restorana davet etmeye karar verir. Merve bu teklifi duyunca sonunda pes eder ve Kamil'le yemeğe gitmeyi kabul eder. Restoran çok güzeldir, ancak hesap gelince işler değişir. Kamil'in bu hesabı ödeyecek parası yoktur. Merve'yi restoranda rehin bırakıp gereken parayı toplamak için türlü türlü işlere kalkışır ve başına birbirinden komik olaylar gelir.

SUCU KAMİL OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Yapımcı: AC FİLM

Senaryo: Caner Özyurtlu, Serkan Altuniğne

Oyuncular: Bülent Çolak (Sucu Kamil), Algı Eke (Merve), Ayşen Gruda (Sevgi)