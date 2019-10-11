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Sucuk yüklü minibüs tıra arkadan çarptı; 1'i ağır 4 yaralı

Sucuk yüklü minibüs tıra arkadan çarptı; 1'i ağır 4 yaralıMANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde sucuk yüklü minibüs, tıra arkadan çarptı.

11.10.2019 01:54
Sucuk yüklü minibüs tıra arkadan çarptı; 1'i ağır 4 yaralı
MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde sucuk yüklü minibüs, tıra arkadan çarptı. Kaza dolayısıyla yola savrulan sucuklar yolu kayganlaştırınca, aynı yönde seyreden bir otomobil ise direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak durabildi. Zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
aynı istikamette seyreden minibüs, otomobil ve tırın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Remzi Saatidaresindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, aynı istikamette seyreden Şükrü Kayaidaresindeki 07 HKE 05 plakalı tıra arkadan çarptı. Aynı istikamette seyreden İmdat Baltaidaresindeki 71 DK 049 plakalı otomobil ise, tıra arkadan çarpan sucuk yüklü minibüsten dökülen sucukların etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü Remzi Saatminibüs içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AKS, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan sürücü Remzi SaatManisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarılarak Salihli Devlet Hastanesine sıkıştı.
Öte yandan tır sürücüsü Şükrü Kayakazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü İmdat Baltave yolcu olarak bulunan Neriman Baltaile Salih İhsan Balta(11), olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik akışı, kazaya karışan araçların karayolundan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Sucuk yüklü minibüs tıra arkadan çarptı; 1'i ağır 4 yaralı

Manisa, İzmir, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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