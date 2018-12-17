Suçüstü Yakalanan Defineciler Serbest Kaldı

BURSA'nın Keles ilçesinde ormanlık alanda define arayan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kırsal Gemiç Mahallesi Kayabaşı
Sırtı mevkiinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 5 kişiyi define ararken suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan, M.A., U.T., A.D., M.Ö. ve S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı sırasında kullandıkları, kürek, jeneratör, hilti, taşlama makinesi, manivela, kazma, balta, balyoz ve keser gibi aletlere el konuldu. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
- Bursa
Kaynak: DHA