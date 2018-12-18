Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın güvenlik görevlisi, bir kişinin fabrikaya girdiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Kapaklı Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şüpheli İ.K'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Organize Sanayi Bölgesi,Tekirdağ,Çerkezköy
Kaynak: AA