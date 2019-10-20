Haberler » Güncel » Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Sultanbeyli'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girerken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

20.10.2019 16:08
Sultanbeyli'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girerken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi Gaziemir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde şüpheli kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, iş yerine girmek üzere olan şüpheliler Hüsnü Can İ, Eren İ, Ozan Ş, Ömer Faruk A. ve yaşı küçük İ.K'yı suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kullandığı plakasız araçta yapılan aramada çalıntı plaka, ruhsatsız tabanca ile 5 fişek, kasa taşımak için taşıyıcı ve hırsızlık olayında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerden İ.K'nin, aralarında çocuğa cinsel istismarın da bulunduğu 11 farklı suçtan hakkında arama kararının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Hasanpaşa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09 Başkan Deveci: "Atakum'da 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız"
17:13 Çiftçiler, traktörleriyle 'Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu
17:12 Şehit asker, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
17:12 Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi
17:07 Duayen fotoğrafçı Ara Güler Beyoğlu'nda anıldı
17:10 Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
17:10 ABD Başkanı Trump'tan "Suriye" açıklaması
20.10.2019 17:14:37