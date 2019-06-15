15.06.2019 09:05
Haberler»3. Sayfa » Haber

Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı

Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı

Adana'da 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hapı satarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hapı satarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesinde Aziz I. (37) isimli şahsın sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis sokağa giderek takibe başladı. Şahıs uyuşturucu satarken baskın yapılarak yakalandı. Zanlının üzerinde 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülerek sorgulana zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:20 (Özel) Emirsultan'da uzayan restorasyon esnafı mağdur etti
10:20 Bakan Selçuk: 2019'un ilk 5 ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
10:20 İthalatta gözetim uygulaması
10:19 ÖSYM'nin eğitimine üniversitede devam etmek için yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk...
10:18 YKS'nin birinci oturumu başladı (1)
10:18 AYDIN Görme engelli küçük Duru'nun kitap sevinci
10:18 BURSA Cezaevi firarisi Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış