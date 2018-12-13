13 Aralık 2018, 20:05
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Suçüstü Yakalanan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Suçüstü Yakalanan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde gençlere uyuşturucu sattığı sırada polis ekiplerini fark eden Ü.K, koşarak kaçmaya başladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Efeler,Aydın,Uyuşturucu Ticareti
13 Aralık 2018 Perşembe 20:05