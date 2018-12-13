Suçüstü Yakalanan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.<br><br>Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde gençlere uyuşturucu sattığı sırada polis ekiplerini fark eden Ü.K, koşarak kaçmaya başladı.<br><br>Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.<br><br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.