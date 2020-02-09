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Suçüstü yakalanan yankesicilik zanlıları tutuklandı

Fatih'te bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

09.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:30Suçüstü yakalanan yankesicilik zanlıları tutuklandı
'te bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Şubat'ta Fatih Rüstempaşa Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen yabancı uyruklu 3 kişiyi takibe aldı.
, şüphelilerden birinin önünde yürüyen bir kadının montundan cep telefonunu alması üzerine zanlıları suçüstü yakaladı.
Fas uyruklu Zakaria L. (27), Jawad El M. (24) ve Ali D. (23) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin, önünde yürüyen kadının montundan cep telefonunu aldığı ve polislerce olay yerinde yakalandığı anlar görülüyor.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Polis, Fatih, Güncel

Kaynak: AA

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