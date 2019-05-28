28.05.2019 17:09
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Suçüstü yakalandılar

Suçüstü yakalandılar

Bozüyük ilçesinde güpegündüz evlerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli kadın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrasında suçüstü yakalandı.

Bozüyük ilçesinde güpegündüz evlerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli kadın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrasında suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi 108 Sokak'ta ev sahiplerinin evde olmadığı sırada evlere girerek hırsızlık yapmaya çalışan Nazlı B. ve Giraz K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda evlerde suçüstü yakalandılar. Daha önceden de hırsızlıktan sabıkaları olan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiler. - BİLECİK Bozüyük, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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