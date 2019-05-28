Bozüyük
ilçesinde güpegündüz evlerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli kadın İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrasında suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa
Mahallesi 108 Sokak'ta ev sahiplerinin evde olmadığı sırada evlere girerek hırsızlık yapmaya çalışan Nazlı B. ve Giraz K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda evlerde suçüstü yakalandılar. Daha önceden de hırsızlıktan sabıkaları olan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiler. - BİLECİK
Bozüyük
, Emniyet Müdürlüğü
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA