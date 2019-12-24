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Suçüstü yapılan kablo hırsızları serbest kaldı

İzmir'in Urla ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli kabloları yakarken suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

24.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:07 Suçüstü yapılan kablo hırsızları serbest kaldı
'in ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli kabloları yakarken suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Urla İlçe Komutanlığı ekipleri, Kuşçular Mahallesi'nde kablo hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Konu üzerine araştırma yapan ekipler, sanayi sitesine yakın ormanlık alanda kablo yakıldığını tespit etti. Ormanlık araziye giden ekip, H.U ve K.B. isimli şahısları kabloları yakarken suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler H.U ve K.B., ifadelerin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, İzmir, Urla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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