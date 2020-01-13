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Suda ayakları donan kazları itfaiye kurtardı

Konya'da, tarihi Meram Köprüsü'nün altından geçen derede ayakları donan kazlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

13.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54Suda ayakları donan kazları itfaiye kurtardı
'da, tarihi Köprüsü'nün altından geçen derede ayakları donan kazlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Merkez Meram ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşünce tarihi Meram Köprüsü'nün altındaki derede suyun yüzeyi dondu. Sabah saatlerinde deredeki kazların ayaklarının donduğu ve hareket edemedikleri görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. eri bindiği sepetle derenin üzerine uzatılarak buzları kırdı. Kazlar buzlar kırılarak dondukları yerden çıkarıldı. Kazları kurtarma anları ise cep telefonu kameralarınca görüntülendi. - KONYA

İtfaiye, Konya, Meram, Güncel

Kaynak: İHA

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