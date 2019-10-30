Haberler » Güncel » Suda bırakılan ağa takılan yengeçler, telef olmaktan kurtarıldı

Suda bırakılan ağa takılan yengeçler, telef olmaktan kurtarıldı

Suda bırakılan ağa takılan yengeçler, telef olmaktan kurtarıldıTUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nde ağa takılıp telef olmak üzereyken bir vatandaş tarafından fark edilen 5 yengeç, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

30.10.2019 02:16
Suda bırakılan ağa takılan yengeçler, telef olmaktan kurtarıldı
TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nde ağa takılıp telef olmak üzereyken bir vatandaş tarafından fark edilen 5 yengeç, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
İlçedeki Tagar Çayı kıyısına ailesiyle gezmeye giden Haydar Çetinkaya, tırı vırı diye tabir edilen ağa takılan yengeçleri gördü. Yengeçlerin ağa takıldığı için hareket edemediğini ve ölmek üzere olduğunu farkeden Çetinkaya, harekete geçti. Bıçak yardımıyla uzun uğraşlar sonucu yengeçleri takıldıkları ağlardan kurtaran Çetinkaya, hayvanları doğal ortamlarına bıraktı.
Tırı vırı diye tabir edilen ağın satışının yasak olduğunu belirten Haydar Çetinkaya, "Bilinçsiz insanlar bu ağı balık avlamak için kullanıyorlar. Suda ağaçlara veya taşlara takılıp terkedilen ağlar, canlılar için ölüm demek. Tagar Çayı kenarında tesadüfen gördüğümüz bu tırı vırı ağına takılmış 5 tane yengeç kurtarılmasaydı hepsi kötü şekilde can verecekti. Neyse ki bize denk geldik. Uzun uğraşlar sonucu 5'ini de kurtardım ve suya bıraktım" dedi.
Suda bırakılan ağa takılan yengeçler, telef olmaktan kurtarıldı

Çemişgezek İlçesi, Çetinkaya, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
04:50 İstanbul tıp fakültesi hastanesinin ambulansı çalındı
04:03 Bağcılar'da aynı cadde üzerindeki iki kafe kurşunlandı-2
03:32 Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti
03:29 Bağcılar'da aynı cadde üzerindeki iki kafe kurşunlandı
03:26 Bağcılar'da 2 kafeye silahlı saldırı düzenlendi
03:20 İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası
03:17 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
30.10.2019 04:57:03