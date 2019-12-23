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Sudan akaryakıttaki sübvansiyonları kaldırmaya hazırlanıyor

Sudan hükümeti, 2020 bütçesinde benzin ve mazottaki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılmasına yönelik seçenekleri görüşmek üzere bir komisyon kurulmasını kararlaştırdı.

23.12.2019 00:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:52 Sudan akaryakıttaki sübvansiyonları kaldırmaya hazırlanıyor
hükümeti, 2020 bütçesinde benzin ve mazottaki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılmasına yönelik seçenekleri görüşmek üzere bir komisyon kurulmasını kararlaştırdı.
, 2020 bütçesini görüşmek üzere Başbakan Abdullah Hamduk başkanlığında olağanüstü toplandı.
Geçici hükümetten yapılan yazılı açıklamada, benzin ve mazottaki devlet desteğinin 2020 bütçesinde kademeli olarak kaldırılması çalışmalarını yürütmek için bir komisyon kurulması kararlaştırıldığı ancak ekmekteki desteğin gelecek yıl da süreceği belirtildi.
Açıklamada, sübvansiyonların kaldırılması meselesinin halka en makul seçeneği gösterip, farklı kesimlerin de görüşleri alınarak, diyalogla çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.
Sudan'da geçen sene ekmek, akar yakıt gibi bazı temel tüketim maddelerine yapılan zamların ardından başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine 11 Nisan'da askerin yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermişti.

Kabine, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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