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Sudan Başbakanı Hamduk'a suikast girişimi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

09.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:20
Sudan Başbakanı Hamduk'a suikast girişimi
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum 'da konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Hartum, Sudan, Ekonomi
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