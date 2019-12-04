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Sudan Başbakanı Hamduk: "ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda istekliyiz"

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, hükümetinin Washington ile ilişkileri normalleştirme konusunda gerçekten istekli olduğunu kaydetti.

04.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:32Sudan Başbakanı Hamduk:

Başbakanı Abdullah Hamduk, hükümetinin ile ilişkileri normalleştirme konusunda gerçekten istekli olduğunu kaydetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslar kapsamında ABD'de bulunan Başbakan Hamduk, Washington'da ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bir araya geldi.

Görüşmede Hamduk, ülkesindeki son gelişmeler ve başta olmak üzere hükümetin karşılaştığı zorluklar hakkında Mnuchin'e bilgi verdi.

Hamduk, "ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda gerçekten istekliyiz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasının gerektiğine vurgu yapan Hamduk, ABD Hazine Bakanlığından konuyla ilgili devreye girmesini beklediklerini aktardı.

Hamduk, ABD'li şirket ve bankaları, Sudan'a yatırım yapmaya ve kaynaklarını her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda kullanmaya çağırdı.

Washington'ın Sudan'daki geçici hükümete desteğini yineleyen ABD Hazine Bakanı Mnuchin de Sudan'ın terör listesinden çıkarılması için ABD hükümetiyle istişarelerde bulunacağını kaydetti.


Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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