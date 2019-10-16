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Sudan Başbakanı Hamduk, Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti.

16.10.2019 23:20
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti.
Başbakanlıktaki görüşmede, iki ülke arasında devam eden projelerle ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler ele alındı.
Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'da yeni hükümetin teşkilinden sonra bakanlarla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
Önceden Savunma Bakanı Orgeneral Cemaleddin Ömer ile bir araya geldiklerini belirten Neziroğlu, yarın Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini ifade etti.
Neziroğlu, Başbakan Hamduk'u devam eden ikili projeler hakkında bilgilendirdiğini aktararak şunları kaydetti:
"Eğitim, sağlık, turizm, kültür, madencilik, tarım gibi farklı alanlarda, özellikle Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra artan güçlü bir iş birliğimiz var, bunları değerlendirdik. Ayrıca Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'u, Barış Pınarı Harekatı hakkında detaylı şekilde bilgilendirdim."
Sudan Başbakanı Hamduk, Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü

İrfan Neziroğlu, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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