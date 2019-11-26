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Sudan Başbakanı Hamduk, Eritre Devlet Başkanı Afewerki ile bir araya geldi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki ile bir araya geldi.

26.11.2019 03:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 03:30Sudan Başbakanı Hamduk, Eritre Devlet Başkanı Afewerki ile bir araya geldi

Başbakanı Abdullah Hamduk, Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamduk, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar, Altyapı ve Ulaştırma bakanları ile istihbarat teşkilatı başkanının eşlik ettiği günübirlik ziyaret kapsamında Eritre'nin başkenti Asmara'ya gitti.

Hamduk ile Afewerki görüşmesinde, ikili ilişkiler, ulaştırma ve ticarette kolaylıklar sağlanması ve Eritre'nin Sudan'daki barış süreci ve istikrarın sağlanmasındaki katkısı ele alındı.

Afewerki, güvenliğin sağlanması için ülkesinin Sudan'daki geçiş hükümetine desteğini vurguladı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 14 Haziran'daki Eritre ziyaretinde, Afewerki ile sınırların açılması, iki ülke vatandaşlarına dolaşım kolaylığı gibi konularda anlaşma sağlamıştı.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki'nin, eylül ayındaki Hartum ziyaretinde de ulusal egemenlik ilkelerine saygı duyulması, iki ülkede barış ve istikrarın desteklenmesi, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, güvenlik, siyasi ve diplomatik alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konularında anlaşma sağlanmıştı.

Sudan ve Eritre arasındaki ilişkiler, Şubat 2018'de, eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hükümetinin, Asmara yönetimine karşı muhalifleri barındırdığı ve kaçakçılık faaliyetlerine destek suçlamaları nedeniyle sınırı kapatmasından sonra gerginleşmişti.


Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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