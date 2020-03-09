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Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.

09.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:42
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum 'da Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.
Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi. Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu

Kaynak: AA

Etiketler : Hartum, Sudan, Güncel
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