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Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

09.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:06
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Sudan'da başkent Hartum 'un kuzeydoğusunda Başbakan Abdullah Hamduk'un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk'un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
(Hamad Alnajjar/İHA) Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

Kaynak: İHA

Etiketler : Hartum, Sudan, Güncel
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