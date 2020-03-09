Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
09.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:06
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Sudan'da başkent Hartum 'un kuzeydoğusunda Başbakan Abdullah Hamduk'un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk'un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Sudan'da başkent Hartum 'un kuzeydoğusunda Başbakan Abdullah Hamduk'un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk'un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İHA
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