20.06.2019 17:39
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Sudan başsavcısı görevden alındı

Sudan başsavcısı görevden alındı

Sudan Başsavcısı Elvelid Seyyidd Ahmed Mahmud görevden alındı.

Sudan Başsavcısı Elvelid Seyyidd Ahmed Mahmud görevden alındı.

Hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in darbe ile görevden alınmasının ardından da devam etmişti. Beşir'in yerine ülkeyi yönetmek için Geçici Askeri Konsey'in geldiği Sudan'da görevden almalar sürüyor. Son olarak Sudan Başsavcısı Elvelid Seyyidd Ahmed Mahmud görevden alındı. Mahmud'un görevden alınması, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 3 Haziran'da Savunma Bakanlığı önünde gerçekleştirilen protestolara müdahale edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından gerçekleşti.

Mahmud'un yerine ise Abdullah Ahmed Abdullah atandı. - HARTUM
Kaynak: İHA
darbe, ömer el beşir, sudan, 3. Sayfa

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