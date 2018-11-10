Sudan Çıkardığı Yılan Yavrusunu Evinde Besliyor

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:13



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:13

Manisalı çiftçi, üzüm bağında su bidonunda bitkin halde bulduğu ve "Şirin" adını verdiği yılan yavrusuna evindeki cam kavanozda bakıyor.Sarıgöl ilçesinde yaşayan Muzaffer Mersin, geçtiğimiz günlerde üzüm bağında su dolu bidonda hareket etmekte zorlanan yılan yavrusunu fark edince hayvanı sudan çıkardı. Yılanı önce doğaya bırakmaya karar veren Mersin, henüz çok küçük olan hayvanı kendi başına hayatta kalamayacağını düşünerek evine götürdü."Şirin" adını verdiği yılanı cam kavanozda solucanla besleyen çiftçi, hayvanı yeterli büyüklüğe ulaşınca doğaya bırakacak.Muzaffer Mersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.Daha önce de doğada bulduğu pek çok yaban hayvanını evinde besledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktığını hatırlatan Mersin, "Bağda temizlik yaparken su bidonuna düşmüş yılanı gördüm, kurtulmaya çalışıyordu yoksa suyun içinde ölüp gidecekti. Bu yılan şu an zararsız ve büyüyünceye kadar gözetimim altında kalacak. Bir müddet bakıp büyüteceğim. Aynı şekilde 'Şirin'i de yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra doğaya bırakacağım." diye konuştu.