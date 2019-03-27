Sudan Çıkarmaları 1 Saatlerini Aldı... Dev Turna Balığı Erzincan'da İlgi Odağı Oldu

Kaynak: İHA

Sudan çıkarmaları 1 saatlerini aldı... Dev Turna balığı Erzincan'da ilgi odağı olduERZİNCAN - Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat nehrinde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve ağırlığı tam 82 kilogram olan Turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu. Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat nehrinden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL'den satacağını söyledi.