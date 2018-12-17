Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir Şam'da Esed'le Görüştü

Sudan Cumhurbaşkanı
Ömer el-Beşir'in Şam
'a düzenlediği kısa bir ziyarette Suriye
rejimi lideri Beşşar Esed
'le görüştüğü bildirildi.
Sudan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beşir, Şam ziyaretinde Esed'le bir araya geldi.
Sudan Cumhurbaşkanlığından basına yapılan davette Beşir'in kısa bir yurt dışı ziyaretinden ülkeye dönüşünün ardından önemli açıklamaların yapılacağı belirtildi.
Esed rejiminin haber ajansı SANA da Beşir'in Şam'a çalışma ziyareti düzenlediğini duyurdu. SANA, ziyarete iliskin fotograflar da paylaştı.
Cumhurbaşkanı,Şam,Sudan
17 Aralık 2018 Pazartesi 01:24