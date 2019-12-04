Haberler » Güncel » Sudan'da 145 kişi insan tacirlerinden kurtarıldı - Haber

Sudan'da 145 kişi insan tacirlerinden kurtarıldı

Sudan'da insan ticareti yapan çeteye yönelik operasyonda 145 Sudanlı kurtarıldı.

04.12.2019 02:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 02:26Sudan'da 145 kişi insan tacirlerinden kurtarıldı
'da insan ticareti yapan çeteye yönelik operasyonda 145 Sudanlı kurtarıldı.
Ortak Kuvvetler Operasyonlar Birimi Başkanı Yarbay Halid Ahmed Abdun, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan ve ordusundan güçlerin sınırda son 2 ayda 3'üncü kurtarma operasyonunu gerçekleştirdiğini, son operasyonda 145 kişinin özgürlüğüne kavuşturulduğunu belirtti.
Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen kaçak göçmenler, Sudan'ı Akdeniz'e, oradan da Avrupa'ya ulaşmak için bir geçiş kapısı olarak görüyor. Sudan'a gelen göçmenler, yolculuk sırasında genellikle insan tacirlerinin eline düşüyor.
Sudan, Etiyopya ve Eritre ile Libya sınırında yer alan bölgelerinde, insan ticareti yapan çetelerle mücadele ediyor.

Libya, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

03:28 Denize düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı - Haber
03:22 Hamas ve İslami Cihad yetkilileri Mısır'da Filistin meselelerini görüştü - Haber
02:54 Libya Devlet Yüksek Konseyinden, Türkiye-Libya anlaşmasının önemine vurgu yapıldı - Haber
02:26 Sudan'da 145 kişi insan tacirlerinden kurtarıldı - Haber
02:16 Dünya Sağlık Örgütünden "iklim değişikliği 21'inci yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabilir"... - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
17:20 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi
16:20 Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,99'a indirdi
13:52 Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi
09:15 Öğrenciler, görme engellilerin sıkıntılarını anlamak için gözlerini kapatıp meyve sebze soydu
4.12.2019 03:38:01