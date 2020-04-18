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Sudan'da 3 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı başladı

Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı.

18.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 22:49
Doğu Afrika ülkesi Sudan 'ın başkenti Hartum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı.
Hükümetten yapılan açıklamada, vatandaşların gıda ve tıbbi malzeme gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 06.00-13.00 saatlerinde yasağın geçici olarak uygulanmayacağı, market, eczane ve fırınların açık olacağı belirtildi.
3 haftalık yasağın başlamasına saatler kala gıda ürünlerinin satıldığı dükkanların önünde yoğunluk oluştu.
Öğlen başlayan yasak sonrası tüm iş yerleri kapanırken, vatandaşların tamamına yakınının yasağa uyduğu görüldü.
Sağlık çalışanları, basın mensupları, fırınlar ve temel tüketim maddelerinin sevkiyatını yapan şirketler yasaktan muaf tutuldu.
Polis, ana caddeler ile başkent Hartum'un iki yakasını birbirine bağlayan köprülerde kontrol noktaları oluşturdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 33 yeni vaka tespit edildiği belirtilmişti.
Toplam vaka sayısının 66 olduğu bildirilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 10 kişinin öldüğü, 6 kişinin iyileştiği kaydedilmişti. Sudan’da 3 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Hartum, Sudan, Güncel
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