Haberler» Güncel» Haber

- Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti

- Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin ettiHARTUM - Sudan'ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok yemin ederek görevine başladı.

21.08.2019 23:30
- Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti
- Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti
HARTUM - Sudan'ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok yemin ederek görevine başladı.
Sudan'da 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemindeki başbakanlık görevi için muhalefetten seçilen Abdullah Hamadok yemin etti. Hamadok, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Yargıtay Başkanı Abbas Ali Babiker'in huzurunda yemin etti.
Yemin töreni sonrası ilk açıklamasını yapan Hamadok, taraf gözetmeksizin tüm Sudan halkının başbakanı olduğunu belirterek, "Önceliğimiz, halkın çektiği acıları durdurmak, ülkenin ekonomik krizine çözüm bulmak ve hukuk ve adalet devleti kurmak" dedi.
Sudan'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerden sonra anlaşmaya varılmıştı. Muhalefet, yeni geçiş başbakanı adayı olarak Abdullah Hamadok'u önermişti.
- Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti

Hartum, Sudan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:54   Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı
23:54   Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı
23:54   SULTANBEYLİ'DE KAMYONUN MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİYİ EZME ANI KAMERADA
23:54   Cirque du Soleil, İstanbul'da Bazzar'ı sahneledi
23:54   Van'da polise saldıran zanlı yakalandı
23:53   Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın -2
23:52   DHA YURT BÜLTENİ - 19