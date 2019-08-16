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Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

16.08.2019 09:28 Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı


Dünya

Kaynak: DHA

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