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Sudan'da ayrılıkçıların kontrolündeki kente ilk kez insani yardım ulaştırıldı

Sudan'ın Mavil Nil eyaletinde ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) kontrolü altındaki Yabus kentine ilk kez insani yardım götürüldü.

22.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:34 Sudan'da ayrılıkçıların kontrolündeki kente ilk kez insani yardım ulaştırıldı
'ın Mavil Nil eyaletinde ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) kontrolü altındaki Yabus kentine ilk kez insani yardım götürüldü.
Abdulaziz el-Hulu liderliğindeki SPLM-N'nin elinde bulunan ve hükümet güçlerinin girmesine izin verilmeyen Yabus'a Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ekibiyle giren AA muhabiri, yıllardır silahların susmadığı savaşın gölgesindeki bölgedeki hayat şartlarını gözlemledi.
BM ekibi, savaşın başladığı günden bu yana ilk kez girmeyi başardığı bölgede, savaş ve sellerden etkilenen yaklaşık 10 bin kişiye gıda yardımında bulundu.
Bölgedeki yaklaşık 20 bin Yabuslu, hükümetle silahlı gruplar arasındaki uzlaşının ardından insani yardımlara izin verilmesini bekliyor. Yıllardır süren çatışmalar ve yardımların ulaştırılamaması nedeniyle birçok temel tüketim malzemesinden yoksun olan Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki bölge halkı, açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor.
SPLM-N, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Hartum hükümetiyle yürütülen müzakerelerde "laiklik ve kendi kaderini tayin etme" konularında herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini bildirmişti.
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N), 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.
SPLM-N liderleri Abdulaziz Adem el-Hulu ile Malik Akkar arasında da 2017'den bu yana anlaşmazlık yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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