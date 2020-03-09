Sudan'da başbakana suikast girişimiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Sudan'da güvenlik güçleri, Başbakan Abdullah Hamduk'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
09.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:08
Sudan 'da güvenlik güçleri, Başbakan Abdullah Hamduk'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başbakana suikast girişimiyle ilgili yabancı uyruklu iki kişinin yakalandığını belirtti.
Yetkili, bombalı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti.
Hamduk, başkent Hartum'da, bu sabah konvoyuna düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başbakana suikast girişimiyle ilgili yabancı uyruklu iki kişinin yakalandığını belirtti.
Yetkili, bombalı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti.
Hamduk, başkent Hartum'da, bu sabah konvoyuna düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sudan'da başbakana suikast girişimiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
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