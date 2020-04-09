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Sudan'da başbakanın istifası talebiyle yapılan gösteriler sürüyor

Sudan'da yüzlerce kişi, ekonomik şartları gerekçe göstererek Başbakan Abdullah Hamduk'un istifası talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

09.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:34
Sudan'da başbakanın istifası talebiyle yapılan gösteriler sürüyor

Sudan 'da yüzlerce kişi, ekonomik şartları gerekçe göstererek Başbakan Abdullah Hamduk'un istifası talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Hartum 'da daha önce eski rejim yanlıları tarafından "Yeşil Yürüyüş" adı altında düzenlenen eylemlerin devamı niteliğindeki protesto gösterisinde, eylemciler, halk hareketlerine öncülük eden ve hükümetin siyasi referansı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonu aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler, geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk'un istifasını istedi.

Birleşik Halk Toplluluğu ismiyle örgütlenen gruplar, geçici yönetimin "partizanca, Sudan'ın İslami değerleri, kimliğine düşman ve kendinden olmayanları dışlayan" politikalarına karşı çıktıklarını belirtiyor.

Orduya "yönetimi devral" çağrısı

Geçen hafta Hartum'daki Başbakanlık binası önünde toplanan muhalif göstericiler, Başbakan Hamduk'un ekonomik krizi yönetmede başarısız olduğunu ifade ederek, istifasını istemiş, orduya "yönetimi devralma" çağrısı yapmıştı.

Aralık devriminin ardından yeni yönetimin icraatlarından ve gidişattan rahatsız olanların başlattığı protesto hareketlerine, eski rejim yanlıları ile çeşitli İslami hareket ve partilerden katılım olmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.?

Ülke, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun müdahalesiyle hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı.

Ülkede halkın en çok muzdarip olduğu konulardan akaryakıt ve un krizi de henüz çözüme kavuşturulamadı. Akaryakıt istasyonlarıyla fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Sudan cüneyhinin, dolar karşısında en düşük seviyeleri gördüğü ülkede, İstatistik Kurumu, şubatta enflasyon oranının yüzde 71,4'e çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hartum, Sudan, Güncel
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