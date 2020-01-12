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Sudan'da bazı medya kuruluşlarına el konuldu

Sudan'da hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, bazı medya kuruluşlarına, kamu yararı gereğince en konulduğunu bildirdi.

12.01.2020 20:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:36Sudan'da bazı medya kuruluşlarına el konuldu
'da hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, bazı medya kuruluşlarına, kamu yararı gereğince en konulduğunu bildirdi.
Komisyon üyesi Raşid Said, başkent 'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı özel televizyon ve gazetelere el konulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Operasyonun, söz konusu medya kuruluşlarının yayın politikalarıyla alakası bulunmadığını belirten Said, kamuya ait olan parayı geri almak istediklerini belirtti.
Komisyon üyesi Vecdi Salih de kamuya ait malların iadesi için işlem yapıldığını, yolsuzluğa karışmış eski rejimle bağlantılı tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili incelemelerini sürdürdüklerini ifade etti.
Salih, kamulaştırılan medya kuruluşlarına, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden milyonlarca dolar aktarıldığının tespit edildiğini kaydetti.
Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 30 yıllık iktidarın ardından geçen yıl nisan ayında devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve kamuya ait tüm hakların iadesi için 10 Aralık'ta bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.
Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin de tüm mal varlığına el konulmuştu.
"Eski rejimle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle geçen hafta da Şuruk ve Taybe televizyon kanalları ile Ra'yu'l Am ve Sudani gazetelerine Maliye Bakanlığınca el konulmuştu.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Hartum, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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