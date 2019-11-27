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Sudan'da Beşir'in partisinden "siyasi yasak gelirse sonuçlarına katlanırsınız" tehdidi

Sudan'ın devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi, siyasi çalışmalarına yasak getirilmesi durumunda yaşanabileceklere karşı hükümeti uyardı.

27.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:50Sudan'da Beşir'in partisinden
'ın devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi, siyasi çalışmalarına yasak getirilmesi durumunda yaşanabileceklere karşı hükümeti uyardı.
Eski iktidar partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Kongre Partisi'nin kapatılması ya da meşru siyaset hakkının engellenmesine yönelik herhangi bir adım, herkesi etkileyecek bir öfke yağmuru ile karşılık bulacaktır. Ulusal Kongre Partisi'ne karşı hileli uygulamaların sonuçlarına karşı yetkilileri uyarıyoruz. Bu ülkenin hayrını istiyorsanız..." ifadeleri kullanıldı.
Geçici yönetimin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden 4 Kasım'da yapılan açıklamada, eski rejime ait kurumların kapatılması ve mal varlıklarına el konulması için bir yasa tasarısı hazırlandığı açıklanmıştı.
Sudan hükümeti de geçen hafta, Beşir'le bağlantılı 24 kuruluşun faaliyetlerinin yasaklanması, yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının dondurulması kararını vermişti.
Sudan'da 21 Ağustos'ta, 39 ay sürecek asker sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.
Ülkede 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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