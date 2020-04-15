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Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınmasını askıya alındı

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele gerekçesiyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.

15.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:46
Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınmasını askıya alındı
Sudan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele gerekçesiyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.
Sudan Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasruddin Muferrah, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki talimatları çerçevesinde cuma namazı da dahil camilerde geçici süreyle cemaatle namaz kılınmaması kararı alındığını belirtti.
Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sudan, Güncel
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