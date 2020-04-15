Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınmasını askıya alındı
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele gerekçesiyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.
15.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:46
Sudan Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasruddin Muferrah, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki talimatları çerçevesinde cuma namazı da dahil camilerde geçici süreyle cemaatle namaz kılınmaması kararı alındığını belirtti.
Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi iyileşti.
Kaynak: AA