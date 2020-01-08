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Sudan'da "eski rejimle bağlantılı" medya kuruluşlarına el konuldu

Sudan'da "eski rejimle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle Şuruk ve Taybe televizyon kanalları ile Ra'yu'l Am ve Sudani gazetelerine Maliye Bakanlığınca el konulduğu bildirildi.

08.01.2020 03:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 03:14 Sudan'da
'da "eski rejimle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle Şuruk ve Taybe televizyon kanalları ile Ra'yu'l Am ve Sudani gazetelerine Bakanlığınca el konulduğu bildirildi.
Uydudan yayın yapan Şuruk, Taybe televizyon kanalları ile Ra'yu'l Am ve Sudani gazetelerine giden sivil polisler çalışanların iş yerlerinden ayrılmasını istedi.
Eski iktidar partisi Ulusal Kongre'yi Tasfiye Komisyonu Başkanı Taha Osman İshak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, 2 kanal ile 2 gazeteye Maliye Bakanlığı tarafından el konulduğunu duyurdu.
İshak, ayrıca yetkililerin eski iktidar partisi Ulusal Kongre'nin başkentteki genel merkezine el koyduğunu, Kur'an-ı Kerim Derneği'nin de feshedilerek mal varlıklarına el konulduğunu söyledi.
Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin oradan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık'ta bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Maliye, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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