- Sudan
'da geçici hükümet kuruldu
HARTUM - Sudan'da Ömer El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kuruldu. Sudan Başbakanı Abdullah Hamdouk, bu akşam Hartum'da düzenlediği basın toplantısında ülkede 39 aylık geçiş dönemini yönetecek ve 18 bakandan oluşan hükümetin kurulduğunu açıkladı. 21 Ağustos'ta Sudan'ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok, yemin ederek görevine başlamıştı. Başbakan Hamdouk'un kurduğu geçici hükümetin kabinesinde yer alacak isimler şöyle: İçişleri Bakanlığı/ Driss TarifiSavunma Bakanlığı/ Jamal OmarDışişleri Bakanlığı/ Asmaa Muhammed AbdullahMaliye Bakanlığı/ İbrahim BadawiMilli Eğitim Bakanlığı/ Mohammed Alamin Sekreteri TomSağlık Bakanlığı/ Akram Ali TomSanayi ve Ticaret Bakanlığı/ Madani Abbas MadaniEnerji ve Maden Bakanlığı/ Adel IbrahimSu Kaynakları Bakanlığı/ Yasser AbbasTarım Bakanlığı/ Issa Othman SharifÇalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı/ Lina SheikhAdalet Bakanlığı/ Nasır el Din Abdul BariGençlik ve Spor
Bakanlığı/ Walaa Essam Al-BoushiYüksek Eğitim Bakanlığı/ Intisar Zein küçükKültür ve Enformasyon Bakanlığı/ Faisal Mohammed SalehAwafaf ve Dini İşler Bakanlığı/ Nasr al Din MufrehAltyapı Bakanlığı/ Ahmed Mohamed TaherHayvan Kaynakları Bakanlığı/ Motasem Mahmoud getirdiFederal Hükümet
Bakanlığı/ Yousef Adam AldaiKabine/ Omar Mounis